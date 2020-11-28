



قائمة عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday 2020 وتخفيضات كبيرة من خلال كوبون الخصم





نعرض لكم عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday وذلك على الكثير من المنتجات، التي يحتوي عاليها المتجر على موقعه، على الإنترنت عن عروضه التي سوف يقدمها بمناسبة الجمعة البيضاء، لهذا العام وتشتمل هذه العروض على تخفيضات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات المتاحة لديهم، وسوف نتناول في السطور التالية اهم تلك العروض ومواعيدها، حيث يعد متجر جوميا، من أكبر المتاجر التي يتم الشراء منها من خلال الإنترنت.





عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday

يعرض جوميا على موقعه الإلكتروني عن عروض مغرية وتخفيضات على سلع متعددة من ضمنها الملابس الرجالية والحريمي وملابس الأطفال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة بأنواعها المختلفة وأجهزة التابليت، مستلزمات المنزل، المواد الغذائية، السيارات، والأجهزة الكهربائية وغيرها.





فموقع جوميا يعد واحد من أهم وأكبر المتاجر الالكترونية بمصر لعمليات الشراء والبيع، فهو يتيح باستمرار عروض وخصومات على منتجاته المعروضة داخل الموقع الالكتروني له.





مواعيد عروض الجمعة البيضاء على موقع جوميا

يتيح الموقع العروض الخاصة بالجمعة البيضاء لسنة ٢٠٢٠ على مدار شهر نوفمبر الجاري وبالتحديد في الأيام الآتية:





- 6 نوفمبر.

- 13 نوفمبر.

- 20 نوفمبر.

- 27 نوفمبر.





كما يتيح المتجر في هذه الأيام خدمة التوصيل المجاني للمنازل بنفس يوم الشراء لعملاء محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، والتوصيل أيضاً لأي محافظة مصرية أخرى.





يتيح موقع جوميا لعملائه كوبونات للخصم بإمكانه استخدامها أثناء تسوقه كأحد أشكال عروض الجمعة البيضاء على الأزياء النسائية وملابس الأطفال والرجال، مستحضرات التجميل، ولوازم المدارس وغيرها.





وبذلك يكون أمامك فرصة ذهبية للشراء من هذا الموقع والاستفادة بكوبونات الخصم والعروض المختلفة التي تكون متاحة أمامك فقط في هذه الأيام من كل عام.



