قائمة عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday 2020 وتخفيضات كبيرة من خلال كوبون الخصم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:29 م
عروض جوميا في الجمعة البيضاء
عروض جوميا في الجمعة البيضاء
Advertisements

قائمة عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday 2020 وتخفيضات كبيرة من خلال كوبون الخصم

نعرض لكم عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday وذلك على الكثير من المنتجات، التي يحتوي عاليها المتجر على موقعه، على الإنترنت عن عروضه التي سوف يقدمها بمناسبة الجمعة البيضاء، لهذا العام وتشتمل هذه العروض على تخفيضات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات المتاحة لديهم، وسوف نتناول في السطور التالية اهم تلك العروض ومواعيدها، حيث يعد متجر جوميا، من أكبر المتاجر التي يتم الشراء منها من خلال الإنترنت.

عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday
يعرض جوميا على موقعه الإلكتروني عن عروض مغرية وتخفيضات على سلع متعددة من ضمنها الملابس الرجالية والحريمي وملابس الأطفال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة بأنواعها المختلفة وأجهزة التابليت، مستلزمات المنزل، المواد الغذائية، السيارات، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

فموقع جوميا يعد واحد من أهم وأكبر المتاجر الالكترونية بمصر لعمليات الشراء والبيع، فهو يتيح باستمرار عروض وخصومات على منتجاته المعروضة داخل الموقع الالكتروني له.

مواعيد عروض الجمعة البيضاء على موقع جوميا
يتيح الموقع العروض الخاصة بالجمعة البيضاء لسنة ٢٠٢٠ على مدار شهر نوفمبر الجاري وبالتحديد في الأيام الآتية:

- 6 نوفمبر.
- 13 نوفمبر.
- 20 نوفمبر.
- 27 نوفمبر.

كما يتيح المتجر في هذه الأيام خدمة التوصيل المجاني للمنازل بنفس يوم الشراء لعملاء محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، والتوصيل أيضاً لأي محافظة مصرية أخرى.

يتيح موقع جوميا لعملائه كوبونات للخصم بإمكانه استخدامها أثناء تسوقه كأحد أشكال عروض الجمعة البيضاء على الأزياء النسائية وملابس الأطفال والرجال، مستحضرات التجميل، ولوازم المدارس وغيرها.

وبذلك يكون أمامك فرصة ذهبية للشراء من هذا الموقع والاستفادة بكوبونات الخصم والعروض المختلفة التي تكون متاحة أمامك فقط في هذه الأيام من كل عام.

قائمة عروض جوميا في الجمعة البيضاء jumia black friday 2020 وتخفيضات كبيرة من خلال كوبون الخصم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائمة عروض جوميا في الجمعة البيضاء 2020 عروض جوميا في الجمعة البيضاء عروض جوميا الجمعة البيضاء jumia black friday

أخبار تهمك

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ثلث ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

خصومات تصل لـ 80%.. تعرف على مدة عروض "بلاك فرايداي"

كيف تستفيد من Black Friday بشكل مثالي؟

في الجمعة السوداء.. أبرز المواقع والتطبيقات الإلكترونية لعروض البلاك فرايدي

أخبار عروض المتاجر الإلكترونية قبل البلاك فرايدي 2018

عروض الجمعة البيضاء 2019 و كوبونات خصم المتاجر الإلكترونية 2020

موعد البلاك فرايداي Black Friday 2019 واقوى كوبونات خصم المتاجر أونلاين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»