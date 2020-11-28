فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ إنطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة بلغ 206 ألف و146 طالب وطالبة، حيث تم فحص 150 ألف و580 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 55 ألف و584 من طلاب الحضر.

تستهدف المبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

كما يتم الكشف عن سمنة الأطفال من خلال الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الاطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)
فحص 206 آلاف و164 طالبا ضد أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة (صور)

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