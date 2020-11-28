حصاد البورصة .. مبيعات "الأجانب" تصل لـ 370.6 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي
السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:08 م
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المستثمرون الأجانب قد سجلو صافي مبيعات بالبورصة بلغت قيمتها حوالي 370.6 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وينسبة إستحواذ 10.2% بينما سجل العرب مشتريات بقيمة 107.7 مليون جنيه، ونسبة إستحواذ بلغت 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وتباين أداء مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.76% ليصل إلى 10980 نقطة ، وانخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 0.08% إلى 2008 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 0.31% إلى 2946 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بحوالي 1.4%، ما يعادل 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 636 مليار جنيه مقابل 629 مليار الأسبوع السابق له.
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