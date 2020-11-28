حصاد البورصة .. مبيعات "الأجانب" تصل لـ 370.6 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
 كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المستثمرون الأجانب قد سجلو صافي مبيعات بالبورصة بلغت قيمتها حوالي 370.6 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وينسبة إستحواذ 10.2% بينما سجل  العرب مشتريات بقيمة 107.7 مليون جنيه، ونسبة إستحواذ بلغت 7%،  وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتباين أداء مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.76% ليصل إلى 10980 نقطة ، وانخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 0.08% إلى 2008 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 0.31% إلى 2946 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بحوالي 1.4%، ما يعادل 7 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 636 مليار جنيه مقابل 629 مليار الأسبوع السابق له.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اداء مؤشرات البورصة

أخبار تهمك

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ ساعة و نصف

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع قيم تداولات البورصة إلى 5.4 مليار جنيه

1.8 مليون جنيه قيم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع المنقضي

156.6 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة اليوم

التباين يسيطرعلي أداء مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

حصاد البورصة في أسبوع .. "كورونا" تدفع الأجانب بمبيعات تصل الي 948.5 مليون جنيه

"هيرميس " تتربع علي عرش شركات السمسرة في تعاملات الأفراد خلال النصف الأول من 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»