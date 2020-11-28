حصاد البورصة .. مبيعات "الأجانب" تصل لـ 370.6 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن المستثمرون الأجانب قد سجلو صافي مبيعات بالبورصة بلغت قيمتها حوالي 370.6 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وينسبة إستحواذ 10.2% بينما سجل العرب مشتريات بقيمة 107.7 مليون جنيه، ونسبة إستحواذ بلغت 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وتباين أداء مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.76% ليصل إلى 10980 نقطة ، وانخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفض بنسبة 0.08% إلى 2008 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 0.31% إلى 2946 نقطة.



