إيبارشية سوهاج تنظم ندوة تكوينية لخدام التربية الدينية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة الكاثوليكية منذ قليل عن أقامة الندوة التكوينية تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المدبر البطريركي لإيبارشية سوهاج، وقيادة الأبوين أنطون عياد وأرميا عياد، مسؤولي مكتب التعليم المسيحي حيث نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، ندوة تكوينية للخدام تحت عنوان "لقاء تعليم مسيحي جيد"، وذلك بدار أم المحبة الإلهية للضيافة بدير درنكة بأسيوط.


وذلك بحضور عدد من الخدام من مختلف رعايا الإيبارشية.

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