خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 02:15 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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تدرب فريق برشلونة صباح اليوم قبل مواجهة أوساسونا غدًا الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن سيرجينو دست، الظهير الأيمن تدريب مع المجموعة بشكل طبيعي، بعدما غاب عن مران أمس الجمعة؛ بسبب انزعاج عضلي.

 

وأضافت: "قرر رونالد كومان المدير الفني للبارسا، استدعاء مدافع فريق الشباب راموس مينجو، وذلك حال تعرض لاعب أياكس السابق لانتكاسة، حيث يحتاج مدرب البلوجرانا لقلب دفاع آخر بجانب لينجليت، حال اعتمد على مينجويزا بدلا من دست".

 

وشهد المران، مشاركة الثنائي الشاب كونراد دي لا فوينتي وإيناكي بينيا مع المجموعة.

 

وفي سياق منفصل، تدرب سيرجيو بوسكيتس، نجم الوسط، لليوم الثالث على التوالي مع المجموعة، وبات جاهزًا للمشاركة غدًا ضد أوساسونا، بعد غيابه عن مواجهتي أتلتيكو مدريد ودينامو كييف بداعي الإصابة.

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