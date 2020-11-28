شقه نصين.. اعترافات مثيرة لقاتل جزار الجيزة





وتبين أن المتهم والمجني عليه كانت تربطهما علاقة عمل، فلكونهما في مجال الجزارة، كان المتهم يشتري كمية من اللحوم من صديقه



وأضافت التحقيقات، أن المهم تحصل على كمية من اللحوم تصل مبلغها ٧٠ ألف جنيه ولكن لا يسدد قيمتها، فطلب المجني عليه تسديدها.



واعترف المتهم، أنه قام باستدراج المجني عليه إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالى له ولدى وصوله قام بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وكذا بسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول وقام بوضع جثته داخل الجوالين وفي اليوم الثاني تخلص من الجثة داخل إحدى أحد العقارات، لكون بابها كان مفتوحا.



وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول في العقد السادس من العمر موضوعة داخل جوالين، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل في مجال بيع اللحوم للجزارين، يبلغ من العمر 68 سنة، مقيم بالمنيب.



وتوصلت تحريات رجال المباحث أن مرتكب الجريمة "جزار" يبلغ من العمر 41 سنة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه، نظرًا لكونه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل جزار يبلغ من العمر ٦٨ عامًا على يد صديقه، ٤١ عاما، والذي وضع جثته داخل جوالين ووضعها داخل مدخل عقار بالجيزة.