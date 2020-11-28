بطاطين ومواد غذائية.. محافظة الإسكندرية تدعم الأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة

Advertisements

تواجدت اليوم السبت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية وسط أهالي عزبة الشامي التابعة لحي المنتزة أول، أحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة، وذلك للاستماع لاحتياجات الأهالي وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين. وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.



وقامت عازر بتسليم عدد ١٥٠ أسرة من المتضررين بعزبة الشامي احتياجات أساسية من مواد غذائية وبطاطين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى "مؤسسة إحنا الخير".



وأوضحت أن المحافظة مستمرة في دعم الأهالي البسطاء بالمناطق النائية والعزب وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، وتقديم كامل الدعم لهم خاصة في ظل موجة الطقس السيء التي مرت بها محافظة الإسكندرية.



وأضافت أنه سيتم تباعا توزيع المساعدات علي جميع المناطق المتضررة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق.

