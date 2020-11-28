عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

تدرس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبة مغلظة على الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك بعد اعتدائه على السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي بعد نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا الذي فاز به الأحمر بهدفين مقابل هدف.

واعتدى كاسونجو بشكل عنيف على بادجي أمام الحكم الجزائري مصطفى غربال رغم أنه كان قد لعب كبديل لمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك الذي غادر للإصابة.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف سجلهما عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما سجل للفريق الأبيض محمود عبد الرازق شيكابالا.