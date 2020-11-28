تشكيل النصر ضد الهلال المتوقع في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، في ديربي الرياض، ضمن منافسات دور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.









وتبدأ المباراة عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.









ويستضيف احداث مباراة ديربي الرياض الذي يجمع بين النصر والهلال أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

ومن المتوقع أن يدخل النصر بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: جونز.





خط الدفاع: جين سو – بيريرا – عبدالله مادو – الغنام.





خط الوسط: بيتروس أراوخو – عبدالله الخيبري – الصليهم – خالد الغنام – مارتينيز.





في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله





جدير بالذكر أن النصر يبحث عن الثأر أمام الهلال، بعدما خسر أمامه قبل عدة أيام بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



