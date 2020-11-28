تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.


ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.


ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، فاران، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، أوديجارد.

خط الهجوم: هازارد، ماريانو دياز، رودريجو.

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