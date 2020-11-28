انطلاق حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة بالبحيرة (صور)

Advertisements

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد عدة لقاءات فردية للتواصل مع السيدات والرجال لتوعيتهم بأهمية التكاتف لمناهضة كافة أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة ولنشر الرسائل التوعوية، وروعي فى تلك اللقاءات اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وذلك في اطار حملة "الـ 16 يوم" من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "كوني"، والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 نوفمبر الذى يوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى العاشر من ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان.



ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكاتف جميع أفراد المجتمع للحد من العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج للتعريف به إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير مهاراتها وقدراتها بما يتناسب مع إستراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017 والتي تسعى إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية.