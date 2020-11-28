محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)

Advertisements



قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ، وتابع انتظام مرور السيارات باتجاه واحد بشارع إبراهيم المغازي، ومنع مرور السيارات المخالفة، كما قرر غلق عدد من المحال بشارع الخليفة المأمون لتعديهم على حرم الطريق، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وأكد محافظ كفر الشيخ، إن الطريق من حق المواطن وأي تعديات عليه سيقابل بالغلق، مشيرًا إلى أنه حذر عدة مرات من التعدي على حرم الطريق، وأن أصحاب المحلات هم من يتخذوا قرار غلق محالهم لتعديهم على الطريق.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بإزالة كافة الإشغالات بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عقب التنبيه عليهم عدة مرات، حتى لا يضار أحد من تطبيق القانون دون تنبيه، مؤكدًا أن يشيد بأصحاب المحال الملتزمين بعدم التعدي على الطرق.