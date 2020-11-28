محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ حملة لإزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ، وتابع انتظام مرور السيارات باتجاه واحد بشارع إبراهيم المغازي، ومنع مرور السيارات المخالفة، كما قرر غلق عدد من المحال بشارع الخليفة المأمون لتعديهم على حرم الطريق، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إن الطريق من حق المواطن وأي تعديات عليه سيقابل بالغلق، مشيرًا إلى أنه حذر عدة مرات من التعدي على حرم الطريق، وأن أصحاب المحلات هم من يتخذوا قرار غلق محالهم لتعديهم على الطريق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بإزالة كافة الإشغالات بالمدن والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عقب التنبيه عليهم عدة مرات، حتى لا يضار أحد من تطبيق القانون دون تنبيه، مؤكدًا أن يشيد بأصحاب المحال الملتزمين بعدم التعدي على الطرق.
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق (صور)

أخبار تهمك

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ ساعة و نصف

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار لبرشلونة ضد أوساسونا

منذ أقل من ساعة

تعرف على مكافآت فوز لاعبي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

منذ 18 دقيقة

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

عقوبة نارية على نجم الزمالك بسبب نهائي القرن

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

10:56 ص

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

01:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»