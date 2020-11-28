وكالة الأنباء الفرنسية: قصف مكثف على عاصمة إقليم تيجراي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، عن قصف مكثف على عاصمة إقليم تيجراي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجيش بالمرحلة الأخيرة من الهجوم على إقليم تيجراي، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيغراي للاستسلام.

 

وقال أبي أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، مضيفا أن آلافا من مقاتلي الجبهة استسلموا بالفعل.

 

وفي وقت سابق، توجه مبعوثون أفارقة إلى إثيوبيا، في محاولة لحل الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

 

ولقى آلاف الأشخاص، حتفهم وحدث دمار واسع جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت الحرب في الإقليم في الرابع من نوفمبر. وفر حوالي 42 ألف شخص عبر الحدود إلى السودان.

 

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تيغراي تيجراي الهجوم على تيجراي اقليم تيجراي اثيوبيا

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