تراجع قيم التداول بالبورصة الي 12.3 مليار جنيه مع إقتراب أعياد الميلاد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى تزامناً مع إقتراب أعياد الميلاد ، حيث يحاول الأجانب الإحتفاظ بالسيولة دائماً في هذه الفترة وتوفيرها لهذه المناسبة السنوية
،و بلغت كمية التداول نحو 3.432 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.543 مليار ورقة منفذة على 254 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.


وزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.02 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 937.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.1 مليار جنيه، بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 129.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 7.1 مليار جنيه بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.9 ألف عملية.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تداولات الأسبوع الماضي وربح رأس المال السوقي حوالي 7.2 مليار جنيه .

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