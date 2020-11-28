بند مثير مثير يحرم برشلونة من أهم صفقاته

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن نادي برشلونة الإسباني لا يمكنه الاقتراب من نجوم ليفربول الإنجليزي حتى نهاية عام 2020.

وقالت الصحيفة: " هناك بند في صفقة فيليبي كوتينيو عندما انتقل إلى برشلونة ينص على عدم اقتراب نادي برشلونة من لاعبي ليفربول بين 2018 لـ2020".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند يصب في صالح ليفربول حيث يمكن الحفاظ على تركيز محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب فينالدوم المطلوب من رونالد كومان مدرب برشلونة.