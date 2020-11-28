التشكيلة الرسمية لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
محمد أيمن وأحمد عصام
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل لمواجهة منافسه برايتون، اليوم السبت 28 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

ويأتي تشكيل ليفربول الأساسي كالتالي :- 

حراسة المرمى: أليسون. 

خط الدفاع: ويليامز - فيليبس - فابينيو - روبرتسون. 

خط الوسط: ميلنر - فينالدوم - مينامينو.   

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - محمد صلاح - جوتا. 

يذكر أن الريدز قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب ليستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد.


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