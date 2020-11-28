إعلان حالة التأهب القصوى في السفارات الإسرائيلية بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:55 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن مصادر إعلامية إسرائيلية، بإعلان حالة التأهب القصوى في السفارات الإسرائيلية بعد التهديدات الإيرانية بالانتقام.

 

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة في الوقت المناسب.

 

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وقد بعثت إيران، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قالت فيها إن هناك مؤشرات خطيرة على وجود تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

 

وحذرت إيران من أي مغامرات أميركية وإسرائيلية في ما تبقى من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.

 

وتوقعت من مجلس الأمن إدانة اغتيال محسن فخري زادة، كما توقعت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الجناة.

 

 

 

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