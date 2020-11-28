خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
كشف أحد أفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة استقالة خالد محمود طبيب الفريق من منصبه عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.


وأكد المصدر خلال تصريحات لـ"الفجر الرياضي"، أن طبيب الفريق تقدم بالفعل بطلب من أجل الرحيل حتى يتثنى له التواجد في أهلي جدة السعودي بالفترة المقبلة.


وأضاف: "طبيب الفريق حصل على العرض منذ فترة قصيرة ولكنه لم يفصح عنه، بسبب مسؤولياته مع الفريق وصعوبة الوقت قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".


وتابع: "الاتجاه السائد حاليًا هو الموافقة على استقالة طبيب الفريق، بعدما كان وفيًا في عمله خلال الفترة التي تواجد بها داخل التتش".


وحقق الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

أخبار تهمك

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

حسام حسن يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

منذ نصف ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعة و 6 دقيقة

إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

منذ 42 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

12:28 م

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»