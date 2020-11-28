البورصة تربح 7.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:06 م
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي ، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 636.4 مليار جنيه.


ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10980.96 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليصعد المؤشر 82 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2008.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 2946.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 13137.71 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1076.60 نقطة.

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

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