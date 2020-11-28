رويترز: الجيش الإثيوبي بدأ هجومًا للاستيلاء على عاصمة تيجراي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:21 م
القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية
وكالات
Advertisements

نقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن قائد قوات إقليم تيجراي، أن الجيش الإثيوبي بدأ هجومًا للاستيلاء على عاصمة الإقليم، وفقَا لشبكة بي بي سي عربي.

 

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الجيش بالمرحلة الأخيرة من الهجوم على إقليم تيجراي، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيغراي للاستسلام.

 

وقال أبي أحمد، عبر حسابه على موقع تويتر: "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، مضيفا أن آلافا من مقاتلي الجبهة استسلموا بالفعل.

 

وفي وقت سابق، توجه مبعوثون أفارقة إلى إثيوبيا، في محاولة لحل الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

 

ولقى آلاف الأشخاص، حتفهم وحدث دمار واسع جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت الحرب في الإقليم في الرابع من نوفمبر. وفر حوالي 42 ألف شخص عبر الحدود إلى السودان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوات تيجراي تيجراي الهجوم على تيجراي الجيش الاثيوبي اقليم تيجراي

أخبار تهمك

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

حسام حسن يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

منذ نصف ساعة

3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعة و 7 دقيقة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

منذ 43 دقيقة

وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

زعيم إقليم تيجراي يحث الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على إدانة إثيوبيا

إثيوبيا تنفذ عمليات جوية خارج عاصمة إقليم تيجراي

دبلوماسي سابق: ما يحدث في إقليم تيجراي الإثيوبي صراع على السلطة والثروة

إثيوبيا تتهم رئيس منظمة الصحة العالمية بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

وسائل إعلام إثيوبية: الجيش سيستخدم الدبابات لحصار تيجراي

الجيش الإثيوبي يسيطر على مدينة أخرى في إقليم تيجراي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

12:28 م

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»