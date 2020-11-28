ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
حسم نادي الاتحاد السكندري 5 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وذلك بناءًا على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق والذي يسعي للمنافسة بقوة في كافة البطولات الموسم المقبل.

وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق بعقد مدته موسمين بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء ورحيل عن صفوف الفريق في الموسم المنقضي.

وحصل الاتحاد السكندري أيضًا على خدمات ثنائي الأهلي عمار حمدي وكريم يحيي لمدة موسمين لكل منهما على سبيل الإعارة، خاصة وأنهما من العناصر الجيدة بالدوري المصري وظهروا بمستوي رائع في الموسم الماضي مما دفع مسئولي النادي السكندري للدخول في مفاوضات لحسم التعاقد معهما.

كما نجح مسئولو الاتحاد في تجديد إعارة لاعب الزمالك رزاق سيسيه للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة الفريق السكندري خلال الفترة الماضية.

وتعاقد الاتحاد السكندري أيضا مع لاعب المنصورة عبد السميع إبراهيم الشهير بـ"سيمو" مواليد عام 1998، بعقد مدته 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ أقل من ساعتين

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعة و 28 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

منذ أقل من نصف ساعة

إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

منذ ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

منذ ساعتين

وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

منذ ساعة و نصف

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

12:28 م

عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا

01:31 م

خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال

01:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»