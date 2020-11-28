ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك الأبرز.. الاتحاد السكندري يحسم 5 صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد

حسم نادي الاتحاد السكندري 5 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، وذلك بناءًا على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق والذي يسعي للمنافسة بقوة في كافة البطولات الموسم المقبل.





وتعاقد نادي الاتحاد السكندري مع حسام عاشور قائد النادي الأهلي السابق بعقد مدته موسمين بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء علاقة اللاعب بالقلعة الحمراء ورحيل عن صفوف الفريق في الموسم المنقضي.





وحصل الاتحاد السكندري أيضًا على خدمات ثنائي الأهلي عمار حمدي وكريم يحيي لمدة موسمين لكل منهما على سبيل الإعارة، خاصة وأنهما من العناصر الجيدة بالدوري المصري وظهروا بمستوي رائع في الموسم الماضي مما دفع مسئولي النادي السكندري للدخول في مفاوضات لحسم التعاقد معهما.





كما نجح مسئولو الاتحاد في تجديد إعارة لاعب الزمالك رزاق سيسيه للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار رفقة الفريق السكندري خلال الفترة الماضية.





وتعاقد الاتحاد السكندري أيضا مع لاعب المنصورة عبد السميع إبراهيم الشهير بـ"سيمو" مواليد عام 1998، بعقد مدته 5 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.



