حسام حسن يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

إستقر حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السكندري على السفر للقاهرة والدخول في معسكر مُغلق وذلك إستعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات نصف نهائي كأس مصر.









وإصطحب حسام حسن اربعة وعشرين لاعباً معه في المعسكر وهم:-





عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان و هشام صلاح و محمود رزق و مروان النجار و كريم يحيى و صبرى رحيل و عبد السميع سيمو و السيد سالم، خالد الغندور و أحمد نبيل مانجه و أحمد حجى و محمد الصباحى و أحمد راشد و مروان عطيه و رزاق سيسيه و عمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .









في الوقت الذي تأكد فيه غياب كلاً من حسام عاشور ومحمود الزنفلي وعمر الميداني عن لقاء الاهلي فيما لم يتحدد حتى الآن مصير هشام محمد حيث إنقطع اللاعب عن التدريبات منذ أربعة أيام تمهيداً لرحيله عن الفريق.



