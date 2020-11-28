نواب مركز ومدينة ملوي: تفعيل دور لجان المرور للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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عقد نواب مركز ومدينة ملوى اجتماعا موسعا مع رؤساء الاحياءوالوحدات المحلية بالقرى التسع، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت فاطمة عثمان نائب المركز والمدينة، أن الاجتماع تناول ملف التصالح على مخالفات البناء مع عدم السماح بإقامة أي مباني جديدة داخل أو خارج الحيز العمراني دون ترخيص، والتصدي الفوري لأي حالة تعدٍ جديدة يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، تم التأكيد على رؤساء الاحياء والقرى بضرورة تفعيل دور لجان المرور على جميع المحلات والمنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وغلق المخالف منها، وكذلك غلق المقاهي التى تُقدم الشيشة بجميع أنواعها، مشددًا على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية التى أقرتها الدولة، ومنع التجمعات، لافتًا إلي أن عدم الاحساس بالمسئولية والتهاون فى تطبيق الاجراءات الاحترازية يتسبب فى تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات
وأكد الحضور أن ملف النظافة يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، وأشارت إلى أن نظافة كل حى وقرية مسئولية رئيس الحى والوحدة المحلية والجهاز المعاون له.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف جهود جميع الوحدات المحلية وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بجميع الاحياء والقرى.
تناول الاجتماع ملف النظافة العامة ورفع الاشغالات.

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