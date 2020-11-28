عصام السقا يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "جنون العشق" مع أحمد صلاح حسني

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُواصل الفنان الشاب عصام السقا، تصوير مشاهده في مسلسل "جنون العشق"، الذي يقوم ببطولته أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، إيناس كامل، إسلام جمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.



وأكد عصام السقا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب يُدعى"هشام" وهو الصديق المُقرب للفنان أحمد صلاح حسني، ويقف بجانبه دائمًا، ويدعمه في المواقف والأزمات التي يتعرض لها، مُضيفًا :"دايمًا بحطه في مواقف بتاعة الصحاب عشان ألبسه في مطب، ولكن بشكل كوميدي".


والجدير بالذكر أن آخر أعمال عصام السقا الدرامية حكاية "ربع قيراط" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهي بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، محمد علي رزق، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، ومن تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

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