



دفعة ديسمبر 2020.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية وزارة القوى العاملة (الدفعة الجديدة)





منحة العمالة الغير منتظمة، انتهت وزارة القوي العاملة من حصر أسماء المستفيدين من العمال الغير منتظمين، والذين استوفت الشروط عليهم للحصول علي المنحة المقدمة بتوصيات من رئيس الجمهورية، وذلك علي أثر الأزمة العالمية والتي سببها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي زادت من عدد البطالة، ولهذا سوف يتم المنحة في الأيام المقبلة لهؤلاء العمال حتي يتخطوا هذه المرحلة.





طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

هذا وقد وفرت وزارة القوي العاملة عبر موقعها الإلكتروني، كيفية الاستعلام عن الموعد النهائي للمنحه وكذلك أسماء المستفيدين بها وذلك عبر الخطوات التالية:





تسجيل الدخول للموقع الرسمي لوزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).

ومن ثم الضغط علي أيكونه العمالة الغير منتظمة.

يقوم الشخص بكاتبة الرقم القومي والمكون من 14 رقم بالكامل.

وبالنهاية تقوم بالضغط علي زر الدخول لعرض النتائج إذا كان من المستفيدين أم لا.





ميعاد صرف الدفعة الرابعة للعمال ديسمبر 2020

كما وأكد السيد رئيس الوزراء علي ضرورة صرف المنحة الرابعة في ميعادها، والمقرر في نوفمبر 2020 وبناءً علية فقد تابع السيد وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان الأمر، ويكون من المقرر البدء في صرفها ببداية شهر ديسمبر 2020 وذك في أثناء التشديد علي الإجراءات الوقائية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.





بيان وزارة القوي العاملة عن صرف المحنة

وبعد أن انتهت الوزارة من تجهيز الكشوف المسجل بها أسماء العمال، سوف يتم إذاعة الميعاد النهائي للإعلان عنه وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والمعلن عنه في المقال مسبقًا.



