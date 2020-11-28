موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.


ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

حسام حسن يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

منذ نصف ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

منذ ساعة و 10 دقيقة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ ساعة و نصف

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعة و 6 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

منذ 42 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

12:28 م

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»