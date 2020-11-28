حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة بملوي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، عن أن الوحدات المحلية القروية بمركز ملوي قد نظمت عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز.

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي دير البرشا برئاسة الكريم محمد رئيس القرية، حملة مكبرة لرفع كفاءة منظومة النظافة، حيثُ تم رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع من أمام الشئون الإجتماعية بالبرشا، حيثُ تم رفع 70 طن من المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوي وتركيب وصيانة أعمدة الأنارة بالبرشا.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي المعصرة برئاسة مؤمن صلاح رئيس القرية، حملة نظافة وتمهيد شوارع القرية وذلك تسهيلًا على المارة والسيارات بنطاق دائرة الوحدة المحلية وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مصر أسوان والشيخ حسين.


كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروي تندة برئاسة فاتح عبد المهيمن رئيس القرية، حملة النظافة وشملت إزالة ورفع كل المخلفات الصلبة في نطاق الوحدة المحلية، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي.


يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.


وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بباقي القرى بالوحدة المحلية، وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة بملوي
حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة بملوي

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