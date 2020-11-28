



ننشر موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 موقع وزارة القوى العاملة برابط مباشر





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نظرا لتدهور الظروف الاقتصادية في البلاد يتزايد البحث عن موعد صرف الدفعة الرابعة منحة العمالة الغير منتظمة 2020 التي كان من المقرر صرفها الفترة الماضية، حيث من المقرر أن يتم صرف منحة 500 جنيه حتى نهاية العام الجاري بناءا على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى الآن تجرى أعمال تدقيق وفرز الطلبات من قبل وزارة القوى العاملة لاختيار المواطنين المستحقين للمنحة، حتى يصل الدعم المالي لمن تنطبق عليه شروط الاستحقاق.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الجديدة 2020 من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك لرفع المستوى المعيشي في ظل تدهور الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، فيما بلغ عدد المسجلين على موقع وزارة القوى العاملة للحصول على منحة العمالة الدفعة الرابعة أكثر من 5 مليون مواطن من جميع المحافظات، كما تم تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف.





موعد صرف الدفعة الرابعة منحة العمالة الغير منتظمة

فيما حددت الحكومة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم بعد أن يتم إعداد كشوف بأسماء المستحقين فقط ويتم اعتمادها بشكل رسمي، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين على الهواتف المحمولة من رقم “2030” إخطارهم بموعد الصرف، كما يمكنك زيارة موقع وزارة القوى العاملة لمعرفة أخر أخبار منحة العمالة اليومية بشكل رسمي، على أن يتوجه المستفيدين إلى مكاتب البريد خلال المواعيد المحددة من أجل استلام المنحة بالفيزا.



