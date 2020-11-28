اتبعي هذه الخطوات لتنظيف الأقراط بكل سهولة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتنظيف الأقراط بكل سهولة وهي كالتالي:

- اغسلي يديك جيدا في البداية باستخدام الصابون تحت الماء لمدة 20 ثانية
- يُسكب كوبان من الماء في قدر، على الموقد، حتى الغليان.
- ينقع زوجا الأقراط في الماء الساخن لـ20 دقيقة. سيقتل الماء الساخن الجراثيم، ويفكّك الأوساخ من سطحهما.
- ترفع الأقراط من الماء المغلي وافركيها برفق باستخدام فرشاة أسنان، وقومي بشطف الأقراط بعد فركهما بالفرشاة بالماء الدافئ عند الانتهاء.
- اتركي الأقراط تجف ثم قومي بتنشيفها.

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