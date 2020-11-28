اتبعي هذه الخطوات لتنظيف الأقراط بكل سهولة

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتنظيف الأقراط بكل سهولة وهي كالتالي:





- اغسلي يديك جيدا في البداية باستخدام الصابون تحت الماء لمدة 20 ثانية

- يُسكب كوبان من الماء في قدر، على الموقد، حتى الغليان.

- ينقع زوجا الأقراط في الماء الساخن لـ20 دقيقة. سيقتل الماء الساخن الجراثيم، ويفكّك الأوساخ من سطحهما.

- ترفع الأقراط من الماء المغلي وافركيها برفق باستخدام فرشاة أسنان، وقومي بشطف الأقراط بعد فركهما بالفرشاة بالماء الدافئ عند الانتهاء.

- اتركي الأقراط تجف ثم قومي بتنشيفها.