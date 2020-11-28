إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
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أصبح في حكم المؤكد قيام الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بإيقاف قيد اللاعبين الجدد بالنادي الإسماعيلي في فترة الإنتقالات الحالية إستعداداً للموسم الجديد.


ويأتي ذلك القرار بناءاً علي الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتاريخ ٢١ من فبراير الماضي في قضية اللاعب إبراهيم حسن لصالح نادي النجوم لكرة القدم.


وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قد قضت بتغريم النادي الإسماعيلي ٢٠ مليون جنيهاً مصرياً بالإضافة الى فوائد تأخير دفع المبلغ لصالح نادي النجوم لكرة القدم.


ويلتزم الإتحاد المصري لكرة القدم بهذا القرار تنفيذا لنص المادة ١٥ من لائحة الإنضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والتي تنص على أنه في حالة الأندية فور إنتهاء المهلة الأخيرة وفي حالة التمادي في عدم الإلتزام بكامل القرار خلال المهلة المحددة فيتم إعلان حظر الإنتقالات حتى تمام سداد كامل الملغ المستحق.


كما يمكن كذلك الأمر بخصم نقاط أو الهبوط لدرجة أقل بالإضافة الى حظر الإنتقالات في حالة إستمرار عدم الإلتزام ، وفي حالة القرارات المالية الصادرة من جهة أو لجنة أو هيئة تابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية "كاس" يتم البدء في الإجراءات التأديبية فقط بناءاً على طلب الدائن أو أي طرف مضار والذي له الحق في أن يتم إخطاره بالنتيجة النهائية للإجراءات التأديبية.

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