رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير المعهد القومي للأورام

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
الفجر
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير المعهد القومي للأورام يرافقه عدد من المسئولين.

وشهدت أعمال التطوير بالمرحلة الأولى إصلاح التلفيات الداخلية بالمبنى الطبي، والواجهات الداخلية والخارجية، وأعمال إصلاح تلفيات الأدوار المتضررة ضمن مبنى قاعة المحاضرات، إلى جانب أعمال إصلاح وتجديد منطقة الطوارئ، والمدخل الرئيسي.

فيما تم في إطار المرحلة الثانية، إزالة جميع المنشآت العشوائية الموجودة بالفناءين الشمالي والجنوبي، وإنشاء استراحة للمرضى وذويهم، واستحداث مسارات حركة بديلة، وإنشاء عيادات الكشف المبكر وعلاج الآلام وإستراحة للأطباء والصيدليات، إلى جانب تحديث المبانى الإدارية وقاعة المحاضرات، فضلًا عن تطوير الأعمال الكهروميكانيكية للمبنى الإداري وساحة الانتظار ومنطقة الكشف المبكر وعلاج الآلام.

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