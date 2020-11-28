تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ونصائح مهمة من الأرصاد الجوية

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن حالة الطقس مستقرة، وتكون فرص سقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري،وتنعدم على القاهرة





ونبهت الأرصاد الجوية على السائقين توخي الحذر من الشبورة المائية التي تجتاح الطرق السريعة صباحا، خاصة الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، في القاهرة ومدن القناة.





وعن درجات الحرارة، أعلنت الأرصاد الجوية أنها مازالت منخفضة لتسجل القاهرة 20 - 22 درجة نهارا و14 ليلا، والسواحل الشمالية 20 - 15، جنوب سيناء 25 -18، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 25 - 14.





ووجهت الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين، منها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لحين تحسن الأحوال الجوية.





وإليكم بالتفصيل مناطق سقوط الأمطار من اليوم وحتى الأربعاء المقبل: