تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ونصائح مهمة من الأرصاد الجوية
السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:23 م
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كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن حالة الطقس مستقرة، وتكون فرص سقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري،وتنعدم على القاهرة
ونبهت الأرصاد الجوية على السائقين توخي الحذر من الشبورة المائية التي تجتاح الطرق السريعة صباحا، خاصة الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، في القاهرة ومدن القناة.
وعن درجات الحرارة، أعلنت الأرصاد الجوية أنها مازالت منخفضة لتسجل القاهرة 20 - 22 درجة نهارا و14 ليلا، والسواحل الشمالية 20 - 15، جنوب سيناء 25 -18، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 25 - 14.
ووجهت الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين، منها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لحين تحسن الأحوال الجوية.
وإليكم بالتفصيل مناطق سقوط الأمطار من اليوم وحتى الأربعاء المقبل:
حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار السبت:
وقالت الأرصاد الجوية إن السواحل الشمالية الغربية تشهد أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم -السلوم)، وأمطارًا غزيرة على بعض المناطق من(دمياط - بورسعيد - العريش -رفح)، بينما تشهد محافظات الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة – الدقهلية).
حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأحد:
وأكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الأحد مستقرة وتنعدم فرص سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، ويسود طقس معتدل نهارا بارد في ساعات الليل المتأخرة.
حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الإثنين:
وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (مطروح – السلوم).
حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الثلاثاء:
وعن السواحل الشمالية فتشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش – رفح).
كما تشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري (كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية).
حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار الأربعاء:
تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - رشيد – السلوم)، وأمطار متوسطة على مناطق ( بورسعيد – العريش – رفح).
ويشهد الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).