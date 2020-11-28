بحث الملفات الإفريقية.. تفاصيل زيارة السيسي في جوبا

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تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جوبا، مباحثات هامة مع رئيس جنوب السودان، حول تعزيز العلاقات الثنائية ومصالح البلدين والتطورات السياسية.



ويرصد "الفجر"، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا.



السيسي يزور جوبا

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير.



واستفبل سلفا كير رئيس جنوب السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله بمطار جوبا الدولي.



قمة مصرية سودانية

وتعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، حيث تشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.



مباحثات إقليمية

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.



وتعتبر جوبا هي العاصمة الأولى لجمهورية جنوب السودان وأكبر مدنها. تقع على النيل الأبيض وكانت قبل الانفصال عن الشمال عام 2011 تعدّ عاصمة ولاية وسط الاستوائية.



وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.



ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.



واستفبل سلفا كير رئيس جنوب السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله بمطار جوبا الدولي.