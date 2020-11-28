بحث الملفات الإفريقية.. تفاصيل زيارة السيسي في جوبا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

تشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جوبا، مباحثات هامة مع رئيس جنوب السودان، حول تعزيز العلاقات الثنائية ومصالح البلدين والتطورات السياسية.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جوبا.

السيسي يزور جوبا
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، إلى مدينة جوبا لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير.

واستفبل سلفا كير رئيس جنوب السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله بمطار جوبا الدولي.

قمة مصرية سودانية
وتعتبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان، الأولى من نوعها، حيث تشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

مباحثات إقليمية
ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

وتعتبر جوبا هي العاصمة الأولى لجمهورية جنوب السودان وأكبر مدنها. تقع على النيل الأبيض وكانت قبل الانفصال عن الشمال عام 2011 تعدّ عاصمة ولاية وسط الاستوائية.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن زيارة الرئيس إلى جنوب السودان، والتي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، ستتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وذلك في إطار الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

ومن المقرر أن تشهد القمة المصرية - الجنوب سودانية كذلك التباحث حول أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

واستفبل سلفا كير رئيس جنوب السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله بمطار جوبا الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباحثات ثنائيه قمه مصريه الرئيس السيسى اخر الاخبار

أخبار تهمك

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 6 ساعات

3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حسام حسن يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعة و 6 دقيقة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

منذ 42 دقيقة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

"حرص مصر على دعم استقرار جنوب السودان".. رسائل قمة "السيسي وسلفا كير"

دبلوماسي سابق: مصر متواجدة في جنوب السودان بشتى المجالات

"برلماني" يشيد بالقضايا التي ناقشها "السيسي" مع رئيس جنوب السودان

'برلماني': 'الحمد لله ثورة 30 يونيو هزمت 25 يناير' (فيديو)

رئيسة لجنة التجارة بالكوميسا: جنوب السودان قد تكون سلة غلال لمصر

"رئيس غانا ومبعوث الاتحاد الأوروبي".. يوم رئاسي حافل باللقاءات الخارجية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

12:28 م

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»