حجازي: تفادينا سيناريو القادسية
السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:33 م
محمد أيمن
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أعرب أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على القادسية بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس الجمعة لحساب مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وقال حجازي في تصريحات لقناة السعودية الرياضية، إن فريقه حاول تفادي سيناريو المباراتين الماضيتين حيث تقدم أولا ثم استقبل هدفا في شباكه.
وأضاف حجازي أن الاتحاد يبدأ المباراة بشكل جيد لكن لديه مشكلة في انخفاض الأداء بشكل ملحوظ وفقدان السيطرة وهذا ما تحدث عن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.
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