العراق: ارتفاع حصيلة الصدامات خلال احتجاجات مدينة الناصرة إلى 6 قتلى

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:29 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الصدامات خلال احتجاجات مدينة الناصرة جنوبي العراق إلى 6 قتلى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي اتجاه آخر، قطع متظاهرون غاضبون طريق جسر الجمهورية وسط بعقوبة شمال شرقي العراق بالإطارات المشتعلة، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة وذلك للتأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة لكل مطالب المتظاهرين.

 

وكان مصدر أمني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، سقوط قتيل وإصابة 37 شخصا، بين إصابات جسدية وحالات اختناق جراء التظاهر وسط بغداد والطرق، التي تنشط فيها الاحتجاجات ضد الأوضاع الراهنة في العراق احتجاجا على التأخر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد يشكل الحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي عادل عبد المهدي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مظاهرات مدينة الناصرة العراق الضحايا

أخبار تهمك

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

منذ ساعة و 27 دقيقة

وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

منذ ساعة و 6 دقيقة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

3 عُقد فشل الزمالك في حلها بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالإسماعيلي في الموسم الجديد

منذ 38 دقيقة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 5 ساعات

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

منذ ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد "انخفاض مستوى الدخل".. لبنان تنتفض بسبب سوء الأحوال المعيشية

مصرع وإصاية أكثر من 300 شخص حصيلة ضحايا قمع التظاهرات بالعراق

احتجاجات عارمة.. العراق ينتفض في مظاهرات ضخمة والشعب يهتف ضد إيران (تقرير)

ارتفاع حصيلة ضحايا مظاهرات العراق إلى 29 قتيل

عاجل.. مقتل متظاهر واختناق العشرات جراء تجدد الاحتجاجات بغداد

متظاهرون يحرقون منزل نائب عراقي جنوب بغداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

بيراميدز يعلن ضم حمادة الفيل في صفقة انتقال حر

12:03 م

ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

12:28 م

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»