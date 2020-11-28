العراق: ارتفاع حصيلة الصدامات خلال احتجاجات مدينة الناصرة إلى 6 قتلى

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الصدامات خلال احتجاجات مدينة الناصرة جنوبي العراق إلى 6 قتلى، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي اتجاه آخر، قطع متظاهرون غاضبون طريق جسر الجمهورية وسط بعقوبة شمال شرقي العراق بالإطارات المشتعلة، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة وذلك للتأكيد على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل الحكومة لكل مطالب المتظاهرين.

وكان مصدر أمني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، سقوط قتيل وإصابة 37 شخصا، بين إصابات جسدية وحالات اختناق جراء التظاهر وسط بغداد والطرق، التي تنشط فيها الاحتجاجات ضد الأوضاع الراهنة في العراق احتجاجا على التأخر في اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد يشكل الحكومة خلفا لرئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي عادل عبد المهدي.