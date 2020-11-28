ميسي يبلغ لابورتا بقراره المصيري

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن تطور جديد فيما يخص مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الموسم القادم.


وينتهي عقد ميسي مع البلوجرانا خلال الموسم الحالي ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حالياً من أجل التجديد في الوقت الذي أكدت فيه إحدى الصحفيات الأرجنتينات لماركا أن ميسي أبلغ لابورتا أنه يريد البقاء في النادي.


وكان برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، ذكر بالأمس أن خوان لابورتا، المرشح المحتمل لرئاسة برشلونة، يستطيع إقناع ميسي بالبقاء، كما أنه قد يجعل البرغوث يدعم حملة ترشحه.

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لابورتا برشلونة الدوري الاسباني

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