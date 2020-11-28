عصام السقا: تامر حسني دمه خفيف وأمير كرارة بيتمنى الخير لكل الناس





كما تحدث عن تجربته مع أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار"، مُضيفًا :"كرارة محب للجميع وبيتمنى الخير لكل الناس".





والجدير بالذكر أن آخر أعمال عصام السقا الدرامية مسلسل"ربع قيراط"، وهو بطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، شاهيستا سعد، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد.







أعرب الفنان الشاب عصام السقا، عن سعادته الكبيرة بسبب الدعم الشديد الذي يُلاقيه دائمًا من الفنان محمد هنيدي، مُضيفًا: "أنا سعيد بإشادة هنيدى، وكنت فى حالة كبيرة من السعادة لما كتبه هنيدى عبر صفحته الرسمية عني".وتحدث عصام السقا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" عن كواليس عمله مع الفنان تامر حسني، في فيلم "مش أنا"، مُوضحًا: "تامر حسنى طيب جدًا، ويحب الجميع، وبيخدم كل ممثل وبيساعده، ودمه خفيف جدًا".