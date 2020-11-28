مواصلة جهود الداخلية في مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب

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مواصلة أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب وممارسة الفجور.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع على الإنترنت، يعلن فيها أحد الأشخاص إستعداده لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه (بدون عمل – مقيم بمحافظة بنى سويف)، وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة أعمال الفجور مقابل مبلغ مالى، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما ضُبط بحوزته (هاتف محمول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة تدل على نشاطه المؤثم - مبلغ مالى من متحصلات ممارساته).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

