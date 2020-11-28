وصول عبدالحفيظ إلى مقر اتحاد الكرة لعقد اجتماع مع لجنة المسابقات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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وصل منذ قليل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر الاتحاد المصري، من أجل عقد اجتماع مع لجنة المسابقات.


ويحضر عبدالحفيظ ممثلاً عن الأهلي، خلال الاجتماع مع مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات مع الأندية، لشرح آلية عمل اللجنة خلال الموسم الجديد.


وشهد مقر الجبلاية منذ قليل، وصول أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك، ووليد مهدي ممثلاً عن نادي بيراميدز، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد.


ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر اجتماع رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق الـ18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.


وسيعقد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، مؤتمرًا صحفيًا عقب نهاية فعاليات الاجتماع للإعلان عن تفاصيل مسابقة الدوري التي تحدد انطلاقها في 11 ديسمبر المقبل.

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