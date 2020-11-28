طريقة تحضير سبانش لاتيه في المنزل

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
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نقدم لكِ عزيزتي ست البيت، طريقة تحضير سبانش لاتيه في المنزل بكل سهولة لأفرادأسرتك مثل الكافيهات، إليك الخطوات بالتفصيل:

مقادير سبانش لاتيه
- قهوة اسبرسو جاهزة : ربع كوب
- الماء : ربع كوب (مغلي)
- ثلج : ربع كوب
- حليب : نصف كوب
- الحليب المكثّف : ملعقتان كبيرتان (محلى)
- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة تحضير سبانش لاتيه
ضعي في وعاء القهوة مع الماء، الحليب والحليب المكثف المحلى.
أخفقي جيداً بواسطة الخلاط اليدوي.
وزعي مكعبات الثلج في كوب تقديم.
اسكبي القهوة بالتساوي.
أنثري القرفة على الوجه وقدّمي المشروب وبالهنا والشفا.

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