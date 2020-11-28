ضبط 149 قضية مخدرات وتنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 47 قطعة سلاح نارى، بحوزة 42 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(4) بنادق آلية.
(11) بندقية خرطوش.
(32) فرد محلى.
(25) طلقة مختلفة الأعيرة.
(148) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52850) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5766) محكوم عليه، وذلك على النحو التالى:
(183) حكم جناية.
(17431) حكم حبس جزئى.
(3440) حكم حبس مستأنف.
(24313) حكم غرامة.
(7483) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (149) قضية مخدرات بحوزة (156) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (6،200 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (4،085 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،256 كيلو جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (3،905 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (755جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (233 جرام).
عدد (11083) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (11) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (324) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21335) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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