هذه الأصوات تكشف أماكن العطل داخل السيارة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
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تصدر سيارتك في بعض الأحيان أصواتا غير طبيعية تدل على وجود خلل أو عطل في أحد أجزاء السيارة، وعلى قائدي السيارات توخي الحذر لمعرفة مكان العطل وإصلاحه، وتجنبا للحوادث.

صوت الطقطقة
يدل على وجود خلل بعمود المقود الموجود بين صندوق التروس ومقود القيادة.

صوت احتكاك حديد
يدل صوت احتكاك الحديد على تلف تيل "الفرامل" أو تعرض الطنبورة للاعوجاج، لذا على السائقين معالجة هذه المشكلة، تجنبا للحوادث.

صوت احتكاك المسامير
يدل على ضرر المكابس أو الصمامات، لذا توخي الحذر للحفاظ على سيارتك من التلف.

صوت الطنين الصادر بجانب خزان الوقود
يدل هذا على وجود خلل في مضخة الوقود، ويدل على تآكل إطارات السيارة واختفاء مداسها، وعلى قائدي السيارت الانتباه لهذا العطل ومعالجته.

صوت فرقعة "الشكمان"
يصدرالشكمان صوتا أثناء دوران المحرك شبيه بالفرقعة وخروج دخان، مما يدل هذا على وجود ثقب بعلبة العادم "الشكمان".

صوت القرقعة
اصطدام قطعتين من الحديد ببعضهما بسبب تآكل اسطوانة الكلتش.

صوت أزيز بالمنحنيات
نتيجة خلل بضغط الهواء بالإطارات.

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