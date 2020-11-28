بعد انخفاضه عالمياً.. تعرف على سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 28 – 11 -2020

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:16 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements

 

 

 

بعد موجة الانخفاض العالمية التى شهدتها اسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية بعد تعافى الأسواق العالمية بعد الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والتى حققت نتائج ايجابية بعد العديد من التجارب السريرية.

 

وأرجع الخبراء انخفاض أسعار الذهب فى السوق المحلي إلى انخفاض أسعاره عالمياً لأدنى مستوى له بعد الأخبار الإيجابية عن اكتشاف لقاحات لفيروس كورونا.

 

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للمستثمرين يتم اللجوء له فى حالة الأزمات الاقتصادية العالمية وتدنى المؤشرات الاقتصادية للدول والذى ظهر بشكل جلي مع تفشي فيروس كورونا.

 

وشهدت أسعار الذهب  اليوم السبت 28-11-2020، بعد تراجعات بقيمة 3 جنيه على اثر هبوط السعر العالمبي بنسبة 2% في تعاملات الأمس

 

 

 

أسعار الذهب اليوم السبت 28-11-2020

 

 

 

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 786 جنيهً.

 

 

 

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 673 جنيهًا،

 

 

 

 وسعر الجرام عيار 24 نحو 900 جنيه،

 

 

 

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهات.



أخبار تهمك

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد اغتيال العالم النووي الإيراني "زاده".. شاهد توقعات عمرو أديب

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم جوهرة برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 12 ساعة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 13 ساعة

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

11:08 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»