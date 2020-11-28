بعد انخفاضه عالمياً.. تعرف على سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 28 – 11 -2020

بعد موجة الانخفاض العالمية التى شهدتها اسعار الذهب في مصر خلال الفترة الماضية بعد تعافى الأسواق العالمية بعد الأنباء الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا والتى حققت نتائج ايجابية بعد العديد من التجارب السريرية.

وأرجع الخبراء انخفاض أسعار الذهب فى السوق المحلي إلى انخفاض أسعاره عالمياً لأدنى مستوى له بعد الأخبار الإيجابية عن اكتشاف لقاحات لفيروس كورونا.

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للمستثمرين يتم اللجوء له فى حالة الأزمات الاقتصادية العالمية وتدنى المؤشرات الاقتصادية للدول والذى ظهر بشكل جلي مع تفشي فيروس كورونا.

وشهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28-11-2020، بعد تراجعات بقيمة 3 جنيه على اثر هبوط السعر العالمبي بنسبة 2% في تعاملات الأمس

أسعار الذهب اليوم السبت 28-11-2020

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 786 جنيهً.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 673 جنيهًا،

وسعر الجرام عيار 24 نحو 900 جنيه،

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهات.