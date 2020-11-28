بعد رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن ضم نجم الأهلي في صفقة انتقال حر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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تعاقد نادي بيراميدز، صباح اليوم السبت، مع لاعب النادي الأهلي السابق حمادة الفيل بداية من الموسم الحالي لتدعيم الفريق.

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وانتقل الفيل إلى نادي بيراميدز  في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.


وطالب أروابارينا المدير الفني بالتعاقد لبيراميدز مع حمادة الفيل بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية.

وتمسك المدير الفني لبيراميدز بضم الفيل لما يمتلكه من خبرة كبيرة على جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال المرحلة المقبلة.
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- من هو حماده الفيل ؟


بدأ حماده الفيل اللعب في مركز شباب ابورواش 
وانتقل الي اكاديمية اتليتكو مدريد
وانتقل الي اتليتكو مدريد الاسباني فترة معايشه وبلد الوليد الاسباني فترة معايشه 
وانتقل الي النادي الاهلي ٢٠١٥
ولعب في منتخب ٢٠٠٠
مع منتخب ٢٠٠١مع ك ربيع ياسين 
والان جاري التواصل مع نادي بيراميدز  للتعاقد

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