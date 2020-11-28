جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1535) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (175) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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