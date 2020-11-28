متحدث القاهرة يكشف تفاصيل إطلاق الجامعة دليلا للتعايش الآمن مع كورونا (فيديو)

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة أصدرت دليل جديد عن كيفية التعايش مع فيروس كورونا، حيث يأتي هذا الدليل في إطار الجهد الذي تبذله جامعة القاهرة في إطار بناء وعي جماهيري صحيح ومتكامل.

وأضاف "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن رئيس الجامعة وجه بأن يكون هذا الدليل متاح لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك تحسبا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، خاصة وأن هناك حالة من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الدليل مبسط جدا ويحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بالتعامل اليومي داخل العمل وخارجه لتجنب الإصابة بالعدوى، مؤكدا أنهم يعملون على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة، حيث يمنع دخول الطالب بدون كمامة، وهناك فرق طبية متكاملة منتشرة في الجامعة، مع وجود سيارات إسعاف.

إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم جوهرة برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول قرار من الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب عن هدف "قفشة": "محتاجين معجزة"

منذ حوالي 13 ساعة

النجم الساحلي يقترب من التعاقد مع عصام الحضري

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم حسن ينتقد موسيماني بعد فوز الأهلي ببطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة قوية من الخطيب للاعبي الأهلي بعد التتويج بالبطولة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - طرد نجمي الأهلي والزمالك بعد نهاية مباراة دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

بعد اغتيال العالم النووي الإيراني "زاده".. شاهد توقعات عمرو أديب

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

حسين الشحات يكشف كواليس طرده بعد نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 ص

أستاذ علم أوبئة يُفجر مفاجأة عن موعد انتهاء كورونا (فيديو)

محمود كهربا يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الفوز بكأس إفريقيا

11:08 ص

نجم الزمالك يسخر من مستوى مروان محسن

08:02 ص

نجم الأهلي ينتقد موسيماني بعد التتويج بلقب إفريقيا

03:42 ص

أول رد فعل من الزمالك بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»