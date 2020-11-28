متحدث القاهرة يكشف تفاصيل إطلاق الجامعة دليلا للتعايش الآمن مع كورونا (فيديو)

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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة أصدرت دليل جديد عن كيفية التعايش مع فيروس كورونا، حيث يأتي هذا الدليل في إطار الجهد الذي تبذله جامعة القاهرة في إطار بناء وعي جماهيري صحيح ومتكامل.



وأضاف "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن رئيس الجامعة وجه بأن يكون هذا الدليل متاح لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك تحسبا لحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، خاصة وأن هناك حالة من التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح أن الدليل مبسط جدا ويحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بالتعامل اليومي داخل العمل وخارجه لتجنب الإصابة بالعدوى، مؤكدا أنهم يعملون على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة، حيث يمنع دخول الطالب بدون كمامة، وهناك فرق طبية متكاملة منتشرة في الجامعة، مع وجود سيارات إسعاف.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 114832 حالات من ضمنهم 102390 حالة تم شفاؤها، و6608 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

