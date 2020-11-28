مصرع عامل سقط داخل ماكينة بمصنع بلاستيك بكفر شكر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي عامل مصرعه، داخل مصنع بلاستيك بقرية كفر الشناوي، بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، سقط داخل ماكينة، وجرى نقل إلى الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع "عبدالستار.ع.ع" مقيم بمنطقة جبل الطيور بمحافظة المنيا، 18 عامًا، عامل، إثر سقوطه داخل ماكينة داخل مصنع بلاستيك، بقرية كفر الشهاوى خاطر بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وجرى نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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