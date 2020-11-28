موعد معاشات شهر ديسمبر 2020 للفئات المستحقة.. تعرف على أيام صرف المعاش

ننشر لكم في المقالة التالية موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020، المقرر صرفة كل شهر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.





فمع اقتراب نهاية شهر نوفمبر تبدأ عمليات البحث تزداد عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 ومعرفة الأيام المحدده لكل فئة.





وعن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه سوف يتم صرف معاش شهر ديسمبر 2020 منذ اليوم الأول من الشهر المقبل عن طريق ماكينات الصرف ومكاتب البريد لمن يتقاضون مبلغ أقل من 1000 جنية، وذلك يعتبرون الشريحة الأولى.





ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت وزارة التضامن الاجتماعي تقسيم المستحقين للمعاشات على 3 شرائح على أن يتم الصرف لكل شريحة في أيام محدده وجاءت كالتالي:





- الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذي يقل مبلغ معاشهم عن 1000 جنية يكون يومي 1و2 ديسمبر.





- الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات التي يبلغ معاشهم 1000 وأقل من 2000 يكون يومي 3 و4 ديسمبر.





- أما الشريحة الثالثة لمن هم أكثر من 2000 جنية من بعد يوم 4 ديسمبر.