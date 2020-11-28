أوكرانيا تسجل قفزة جديدة بإصابات كورونا اليومية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا، إلى 709701 حالة إصابة، بعد تسجيل رقم قياسي بالإصابات اليومية بالفيروس.

 

وكشف وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 16294 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، كأعلى معدل يومي في الإصابات بالبلاد منذ تفشي الوباء.

 

وأوضح أن 184 مريضا توفوا جراء كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 12093 وفاة.

 

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