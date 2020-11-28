مسؤول بـ"المقاولون العرب" يكشف كواليس فوز مورونيل "6 أكتوبر" بجائزة عالمية (فيديو)

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علق أيمن نظير مدير وحدة التصوير بإدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة المقاولون العرب، على فوز صورة لمشروع مونوريل 6 أكتوبر بجائزة مجلة ENR الأمريكية المتخصصة في الإنشاءات الهندسية.

وقال نظير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، "المواصفات المطلوبة كانت توفر شروط الأمان والجودة، لأن هذه المجلة تهتم بالمشروعات العملاقة، ويعتبر المونوريل من المشروعات العملاقة التي تنفذ في مصر".

وأضاف، أن الصورة كانت تلقائية، والجو كان حارًا للغاية: "العامل كان شغال على التقفيصة وكانوا مستعجلين عليها عشان ينزلوها في مكانها عشان الصب، بقطر متر".

وتابع، أنه المسابقة شهدت المنافسة بين 900 صورة فاز منها 5 صور، التي تنافست فيما بينها لكي تكون غلاف المجلة، موضحًا أنها مجلة أمريكية تهتم بشروط السلامة والصحة والوطنية وتبرز أهم ما تم خلال العام المنقضي من مشروعات عملاقة.

وأوضح: "شركتنا تعمل بالمشروعات القومية في مصر وحققنا نتائج رائعة للغاية، مشروعاتنا كثيرة وكبيرة، وشرف لي أن نفوز بهذه الجائزة، ولم يخطر ببالي أن أفوز بهذه الجائزة لأني لا أشارك في مسابقات".

